2019-10-10T09:46:31+03:00
Экономика

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге доступности мобильных приложений

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Цифровые банковские услуги сегодня нужны каждому, и сервисы Альфа-Банка являются удобными и доступными для всех наших клиентовЦифровые банковские услуги сегодня нужны каждому, и сервисы Альфа-Банка являются удобными и доступными для всех наших клиентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мобильное приложение Альфа-Банка эксперты признали самым удобным для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг был составлен по итогам исследования, проведенного компанией UsabilityLab.

«Цифровые банковские услуги сегодня нужны каждому, и сервисы Альфа-Банка являются удобными и доступными для всех наших клиентов», — дал комментарий по результатам исследования директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

В свою очередь управляющий партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин пояснил, что рейтинг общедоступности в исследовании мобильных приложений, которое проводится компанией ежегодно, начали внедрять с 2017 года. А уже с 2019 был выделен отдельный сегмент, нацеленный исключительно на исследование доступности приложений.

Как отметил Сатин, сегодня банковскими организациями проводится глобальная работа, нацеленная на приспособление продуктов для людей с особенностями восприятия и моторики. В UsabilityLab надеются, что такого рода инициативы привлекут внимание создателей банковских приложений к проблемам самого незащищенного сегмента пользователей.

Эксперты компании UsabilityLab выделили перечень проблем, которые связаны с доступностью приложения, с учетом различных факторов, которые могут воспрепятствовать работе пользователей в пяти категориях. Речь идет о незрячих, слабовидящих, с нарушением моторики, нарушениями слуха и людях без таких факторов особенностей. Оценку сформировали на основе стандарта ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1.

Результатом исследования выступил список из 12 банков, а в лидерах оказался “Альфа-Мобайл”. При этом лучшим в плане дизайна и качества программного кода, специализированного под запросы для лиц с ограниченными возможностями, приложение стало как на операционной системе iOS, так и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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