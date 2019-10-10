В Екатеринбург привезут «Сборщиков податей» XVI века

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-10T09:24:44+03:00

С 16 по 20 октября в Музее ИЗО пройдут Дни Эрмитажа

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Жители Екатеринбурга смогут увидеть картину XVI века, которая признана мировым шедевром. Полюбоваться «Сборщиками податей» Маринуса ван Роймерсвале можно будет с 16 по 20 октября в Музее ИЗО – именно в это время там пройдут Дни Эрмитажа.

- Выставка необычна тем, что традиционно Эрмитаж представляет результаты реставрационных работ в своих стенах, но для Музея ИЗО сделали исключение, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Картина "Сборщик податей" признана мировым шедевром. Фото: Государственный Эрмитаж

Так они решили отдать дань уважения уральской столице, которая в годы ВОВ «приютила» у себя многие экспонаты, когда их эвакуировали из Ленинграда.

Помимо картин, гости смогут заглянуть в кинотеатр виртуальной реальности и посмотреть фильм про Эрмитаж.

ИСТОЧНИК KP.RU