Орудовали гвоздодером: екатеринбуржцев, укравших драгоценности на девять миллионов, отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-10T09:03:16+03:00

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В Екатеринбурге пятерых местных жителей, за два года обокравших 40 ювелирных магазинов, а также аптек и ломбардов, отправили под суд. Общая сумма ущерба составила больше 9 миллионов рублей. Раньше четверых уже судили за аналогичные преступления.

- Они распределяли между собой роли, подыскивали подходящие магазины и продумывали маршруты отхода. В качестве маскировки использовали перчатки и медицинские маски, а в качестве оружия – гвоздодеры и отвертки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Всего от их рук пострадали 26 человек.

Однако несмотря на конспирацию, их все равно поймали во время вылазки на ювелирный магазин в Каменске-Уральском. Часть украденного была возвращена владельцам, но часть злоумышленники успели потратить.

Все пятеро полностью признали вину. Суд назначил главарю их банды 17 лет колонии общего режима, остальным – от 7 до 10 лет колонии общего и строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU