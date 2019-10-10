Семь звезд из семи: «Уральские авиалинии» стали одной из самых безопасных авиакомпаний в мире

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-10T08:41:56+03:00

"Уральские авиалинии" стали одной из самых безопасных авиакомпаний мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» оказалась одной из самых безопасных в мире по версии компании Airline Ratings – она получила семь звезд из семи.

- Рейтинг был составлен на основе исследования, в котором были проанализированы более 435 авиакомпаний мира. Анализировались авиаинциденты, количество жертв, наличие сертификатов эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA), - пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, что весной «Уральские авиалинии» вошли в топ-100 самых безопасных авиакомпаний мира по версии немецкой компании Jacdec.

Пожалуй, самая громогласная история с их самолетом этим летом, когда у лайнера отказали двигатели из-за того, что в них попали птицы, и пришлось садить «птичку» прямо посреди кукурузного поля. При посадке никто не пострадал. А вчера, 9 октября, героический экипаж А321 встретился со спасенными пассажирами.

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ИСТОЧНИК KP.RU