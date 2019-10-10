Свердловчанка украла банковскую карту у дальнобойщика и потратила все деньги на шопинг

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-10T08:24:13+03:00

В Нижнем Тагиле сотрудник бара украла у дальнобойщика карту, на которой были 170 тысяч, и потратила все деньги на шопинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина пил в одном из баров и в пьяном состоянии забыл ее прямо на кассе

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В Нижнем Тагиле за мошенничеством с банковской картой поймали местную жительницу. На нее завели уголовное дело, а вот жертвой преступления оказался 50-летний водитель-международник, родом из Псковской области.

В Нижнем Тагиле он находился в рабочей командировке и перед возвращением домой решил это дело отметить.

- Он закупился в одном из винных магазинов, где расплатился картой, на которой было больше 170 тысяч рублей. А закончил вечер в одном из баров, где также рассчитался «безналом», - рассказали в пресс-группе УМВД по Нижнему Тагилу.

Уже по пути домой мужчина обнаружил через онлайн-банк, что на его счету осталось всего 500 рублей. Он проверил все вещи, но самой карты так и не обнаружил.

После его обращения полиция начала выяснять, кто же мог украсть карту. И выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник того бара, где мужчина отмечал свое возвращение домой.

- Женщина заметила, как мужчина набрал пин-код и запомнила. Затем забрала карту себе, когда изрядно пьяный мужчина забыл ее прямо на терминале, - пояснили в УМВД.

И после этого она потратила почти все деньги на шопинг. Сейчас на нее завели уголовное дело. До решения суда она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU