В Екатеринбурге суд закрыл детсад на карантин из-за «ротавируса»
В Екатеринбурге по решению суда на карантин закрыли детский сад «Солнечный лучик» - среди детей были болеющие энтеротовирусной инфекцией.
- Во время проверки, которая была организована из-за групповой заболеваемости детей, был выявлен ряд нарушений, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В группе из 25 человек в садик ходили только 12 детей, а еще 6 сидели дома с ОРВИ, однако группу на карантин не закрыли.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Помимо этого специалисты обнаружили нарушения в обработке карантинной посуды и хранении продуктов. В связи с этим, суд принял решение закрыть детсад на 20 суток, всех детей отправили по домам, а двери садика опечатали.
ИСТОЧНИК KP.RU