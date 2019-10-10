2019-10-10T07:56:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге суд закрыл детсад на карантин из-за «ротавируса»

Часть детей сидели дома, а часть, уже заболевших, продолжали ходить
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге по решению суда на карантин закрыли детский сад «Солнечный лучик» - среди детей были болеющие энтеротовирусной инфекцией.

- Во время проверки, которая была организована из-за групповой заболеваемости детей, был выявлен ряд нарушений, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В группе из 25 человек в садик ходили только 12 детей, а еще 6 сидели дома с ОРВИ, однако группу на карантин не закрыли.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Помимо этого специалисты обнаружили нарушения в обработке карантинной посуды и хранении продуктов. В связи с этим, суд принял решение закрыть детсад на 20 суток, всех детей отправили по домам, а двери садика опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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