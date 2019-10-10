В выходные в Екатеринбурге будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-10T07:33:46+03:00

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В Екатеринбурге опять будут ловить пьяных водителей. Рейды пройдут с 10 по 13 октября как на центральных улицах города, так и на его отделенных территориях. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

- За 9 месяцев на улицах произошло 41 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых шесть человек погибли и еще 58 были травмированы, - рассказали в ведомстве. – Это количество увеличилось на 13,9%.

Напомним, что за пьяное вождение предусматривается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. А если водитель при этом еще и ездить без прав, то, помимо штрафа, ему грозит арест до 15 суток.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель лишается права управления на срок от 1,5 до 2 лет и получает штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU