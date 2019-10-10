Парк с Лениным и Сталиным откроется в Нижнем Тагиле уже 18 октября

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-10T06:42:57+03:00

В парке даже есть скульптуры пионерам. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Всего на территории установили девять советский скульптур

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В Нижнем Тагиле парк советских скульптур, в котором можно будет увидеть бюсты Ленина и Сталина, а также пионеров и другую атрибутику СССР, откроется уже 18 октября. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, он будет находится на территории Нижнетагильского музея ИЗО.

- Вице-мэр Валерий Суров пояснил, что благоустройство сквера полностью завершено, но было решено совместить официальное открытие уникального пространства с окончанием ремонтных работ на территории музея, - отметили в пресс-службе мэрии.

Ну и, конечно, куда без бюста Вождя народов? Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Всего в сквере установлено 9 скульптур: композиция «Учительница и ученик», бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и маленького Володи Ульянова. Перед тем, как показаться на глаза горожанам, они были отреставрированы.

На всей территории установят оригинальные урны 50-х годов. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

А для того, чтобы парк максимально погружал посетителей в эпоху СССР, на территории установили чугунные урны для мусора и фонари середины прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU