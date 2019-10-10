Екатеринбургский спортсмен взял золото на ЧМ по спортивной гимнастике
Накануне в немецком городке Штутгарт проходил финал чемпионата мира по спортивной гимнастике среди мужчин. На нем выступала и российская сборная, которая завоевала золото. Это, кстати, оказалась их первая командная победа.
В составе сборной России из шести человек был и наш земляк, екатеринбуржец Давид Белявский. Он рассказал, что эта победа оказалась общей для всех.
- Это очень круто, ощущение до сих пор не пришло, но это круто. Я горжусь всей нашей командой! Пускай, конечно, были небольшие ошибки, но все равно все большие молодцы, - рассказал Давид.
Давид Белявский завоевал золото. Фото: Сборная России по спортивной гимнастике
Помимо Белявского, золото домой увезли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян.
Кстати, не так давно в Екатеринбурге проходил ЧМ по боксу, в котором сборная России завоевала три золотых медали и одну бронзовую.
ИСТОЧНИК KP.RU