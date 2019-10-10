Екатеринбургский спортсмен взял золото на ЧМ по спортивной гимнастике

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-10T06:10:57+03:00

В составе сборной России было шесть спортсменов, из них один - екатеринбуржец Давид Белявский (крайний справа). Фото: Сборная России по спортивной гимнастике

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Накануне в немецком городке Штутгарт проходил финал чемпионата мира по спортивной гимнастике среди мужчин. На нем выступала и российская сборная, которая завоевала золото. Это, кстати, оказалась их первая командная победа.

В составе сборной России из шести человек был и наш земляк, екатеринбуржец Давид Белявский. Он рассказал, что эта победа оказалась общей для всех.

- Это очень круто, ощущение до сих пор не пришло, но это круто. Я горжусь всей нашей командой! Пускай, конечно, были небольшие ошибки, но все равно все большие молодцы, - рассказал Давид.

Давид Белявский завоевал золото. Фото: Сборная России по спортивной гимнастике

Помимо Белявского, золото домой увезли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян.

Кстати, не так давно в Екатеринбурге проходил ЧМ по боксу, в котором сборная России завоевала три золотых медали и одну бронзовую.

ИСТОЧНИК KP.RU