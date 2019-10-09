2019-10-09T19:52:27+03:00
Общество

В Каменске-Уральском неизвестный мужчина пытался задушить женщину, гулявшую с коляской

Злоумышленника спугнули прохожие
Алина СУРИНА
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На месте происшествия работают усиленные наряды полицииНа месте происшествия работают усиленные наряды полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском неизвестный мужчина пытался задушить женщину, гулявшую с коляской. Злоумышленника спугнули прохожие. Нападение произошло возле кладбища, недалеко от средней школы № 21. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

- К сожалению, это правда. Какое-то существо, а как еще можно назвать человека, нападающего на женщину с ребенком, совершило нападение. Он не смог довести дело до конца так как, услышав крик о помощи, вмешался другой мужчина, который так же прогуливался со своим ребенком. Злоумышленник скрылся в ближайшей лесопарковой зоне, - рассказал Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

На месте происшествия работают усиленные наряды полиции. Часть из них прочесывают территорию, другие составляют портрет подозреваемого. Раскрытие преступления находится на контроле руководства ОМВД города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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