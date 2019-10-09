СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-09T19:03:04+03:00

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На Урале работница бара украла у дальнобойщика 170 тысяч. Женщина потратила деньги с карты забытой мужчиной в терминале. 50-летний водитель - международник оставил ее при оплате алкоголя в баре по улице Победы в микрорайоне Красный Камень в Нижнем Тагиле. Позже утром мужчина обнаружил через он-лайн банк, что на его счету осталось всего 500 рублей. Он не нашел у себя карты и обратился в полицию.

- В ходе доследственной проверки установлено, что к хищению денежных средств причастна работник питейного заведения. 45-летняя женщина пояснила сотрудникам полиции, что заметила, как мужчина набирал пин-код при расчете за выпивку. Находившийся в изрядном подпитии, он забыл банковскую карту в терминале, а она не стала ему об этом говорить, и прибрала находку, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщина сняла 110 тысяч наличными, еще 60 тысяч потратила, расплачиваясь картой за покупки. Все расчеты подтверждены официальными документами из банка и приобщены к материалам проверки.

Сейчас работнице бара грозит серьезный срок. Ее будут судить за кражу в крупном размере и мошенничество. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU