2019-10-09T17:14:07+03:00
Общество

Частично закрыты пять школ: в Свердловской области растет заболеваемость пневмонией

Предварительный диагноз за неделю поставили 928 людям
Алина СУРИНА
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На домашнем обучении находятся шесть классовНа домашнем обучении находятся шесть классовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области растет заболеваемость пневмонией. Предварительный диагноз за неделю поставили 928 уральцам. Показатель вырос на 7%. Из-за этого частично закрыли пять школ. На домашнем обучении находятся шесть классов.

- 63,8% в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди организованных детей 0-2 лет. Отмечен подъем заболеваемости среди детей 7-17 лет, - рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

При этом уровень заболевания ОРВИ снизился. В области за неделю зарегистрировано 26 тысяч случаев. Из-за ОРЗ сейчас полностью закрыта 1 школа и 2 детских сада. Частично приостановлен образовательный процесс в 52 детских дошкольных учреждениях (закрыто 67 групп) и в 12 школах (закрыто 16 классов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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