«Будут оценивать артистизм и милосердие»: В Екатеринбурге выберут главную маму

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-09T16:13:00+03:00

В этом году главную маму Екатеринбурга выбирают в 15 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге выберут главную маму. За победу будут бороться 48 участниц от 25 до 55 лет, имеющие детей. Жюри во время конкурса обойдет стороной внешние качества претенденток и будет оценивать мам по внутренним качествам и талантам.

-В первую очередь в финале конкурса будут оцениваться обаяние женщин, их артистизм и, конечно же, внутренние качества. У нас не конкурс моделей. Для каждого ребёнка его мама - самая красивая. Так что будут оцениваться, скорее, доброта, великодушие, милосердие женщин, - рассказала директор конкурса Марина Степура.

Марина Степура отметила, что претендентки на звание главной мамы Екатеринбурга ещё до финала участвуют в различных благотворительных акциях, призванных привлечь внимание к социально острым проблемам и задачам общества.

- Проведение таких мероприятий - это очень добрая и позитивная традиция уральской столицы. Конкурс красоты уже перестаёт быть просто конкурсом красоты, он теперь становится социально важным проектом, - добавила директор конкурса.

В этом году главную маму Екатеринбурга выбирают в 15 раз. Победительница получит в подарок недельный тур по Европе. Финал юбилейного XV городского конкурса «Миссис Екатеринбург-2019» пройдет 17 ноября в Уральском государственном театре эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU