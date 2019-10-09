2019-10-09T16:13:00+03:00
Общество

«Будут оценивать артистизм и милосердие»: В Екатеринбурге выберут главную маму

За победу будут бороться 48 участниц
Алина СУРИНА
Поделиться:
В этом году главную маму Екатеринбурга выбирают в 15 разВ этом году главную маму Екатеринбурга выбирают в 15 разФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге выберут главную маму. За победу будут бороться 48 участниц от 25 до 55 лет, имеющие детей. Жюри во время конкурса обойдет стороной внешние качества претенденток и будет оценивать мам по внутренним качествам и талантам.

-В первую очередь в финале конкурса будут оцениваться обаяние женщин, их артистизм и, конечно же, внутренние качества. У нас не конкурс моделей. Для каждого ребёнка его мама - самая красивая. Так что будут оцениваться, скорее, доброта, великодушие, милосердие женщин, - рассказала директор конкурса Марина Степура.

Марина Степура отметила, что претендентки на звание главной мамы Екатеринбурга ещё до финала участвуют в различных благотворительных акциях, призванных привлечь внимание к социально острым проблемам и задачам общества.

- Проведение таких мероприятий - это очень добрая и позитивная традиция уральской столицы. Конкурс красоты уже перестаёт быть просто конкурсом красоты, он теперь становится социально важным проектом, - добавила директор конкурса.

В этом году главную маму Екатеринбурга выбирают в 15 раз. Победительница получит в подарок недельный тур по Европе. Финал юбилейного XV городского конкурса «Миссис Екатеринбург-2019» пройдет 17 ноября в Уральском государственном театре эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионеров Урала обучат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона»
Частично закрыты пять школ: в Свердловской области растет заболеваемость пневмонией
После вмешательства прокуратуры свердловчанку с двумя детьми переселили из аварийного жилья
СвЖД увеличила выплаты налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды по итогам 9 месяцев 2019 года
Любят мужчины с Урала путан или это миф: рассуждает социолог
Внук Бориса Ельцина поделился редкой фотографией недовольного дедушки
«Позитивно и отрадно»: Кремль будет следить за опросом по храму в Екатеринбурге
«Еле дополз к 30 годам»: На Урале в день своего рождения программист покончил жизнь самоубийством
«Это того стоит»: уральская фитнес-дива идет на рекорд
На Урале УК 10 лет неправильно начисляла женщине-инвалиду деньги за аренду
Перед матчем Россия – Польша на «Екатеринбург Арена» станцует оркестр
Дорожники на полтора месяца закрывают движение по улице Калинина
Пробуем снова: в генплане Екатеринбурга оставили место под ЭКСПО-2035
«Сиди у себя в норе»: Депутат из Екатеринбурга ответил Варламову
Трамвайную ветку до Солнечного протянут за 99 миллионов
Угоняли в лес и меняли госномера: полиция Екатеринбурга схватила воров элитных внедорожников
Уральца отправили в тюрьму за долг в 500 тысяч по алиментам
Хранил все в машине: уралец продал полицейским суррогатный виски и отделался штрафом