Любят мужчины с Урала путан или это миф: рассуждает социолог

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-09T15:27:39+03:00

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Современный мир – это мир недостоверной и зачастую лживой информации. Она в большом количестве распространяется не только в отдельно взятых странах, а по всему миру.

- После 2016 года, когда стали бороться с избранным президентом США Дональдом Трампом, эта система распространилась на весь мир. Тут действует старый закон: чем больше лжи, тем охотнее в нее верят, - говорит заведующий кафедрой прикладной социологии УрФУ Анатолий Меренков.

На днях в интернете появилось исследование, где авторы сравнили отношение к проституткам в разных регионах России. В документе говорится о том, что одним из самых лояльных к девушкам легкого поведения городов стал Екатеринбург. Якобы большая часть мужчин относится к ним лояльно. Однако, это вряд ли соответствует действительности, ведь исследование было проведено крайне непрофессионально.

Анатолий Меренков подверг сомнению результаты опросаФото: Павел Кислицын

- Есть социологические исследования, которые проводят специальным методикам, они обеспечивают достаточно достоверную информацию. ВЦИОМ, Левада-Центр опрашивают 1,6 тысячи человек и делают точный прогноз или результат. Работу они проводят по специальной выборке, определяя влияние на исследование пола, возраста, образования и места жительства респондентов, - рассказывает Анатолий Меренков. – Все остальное проводится неизвестно кем и неизвестно для чего. Результаты сомнительны.

По словам эксперта, в опросе важны два параметра: методика проведения и не предвзятый анализ полученных результатов.

- Есть такая проблема, сегодня общество из-за большого количества фейковых опросов не доверяет нормальным исследованиям, - рассказывает социолог. – Опрос делается для чего-то. Например, когда власти готовятся принять какое-то управленческое решение, они могут выяснить и учесть мнение людей. А сомнительную информацию никак нельзя применить на практике.

Гость в студии Екатеринбург 08-09 00:00 00:00

По словам Анатолия Меренкова, 15 лет назад его аспирантка провела исследование в Екатеринбурге на тему «Что побуждает женщин становиться проститутками?». Она опросила больше ста представительниц профессии, проведя с каждой глубинное интервью. Также аспирантка поговорила с мужчинами разных профессий на предмет того, почему они идут к девушкам легкого поведения. Это была настоящая научная работа.

- Новое исследование, которое растиражировали СМИ, это настоящая халтура. Тут нет ничего нового, а сама информация – сомнительна, - заключает эксперт.

Получается, что больше или меньше мужчин из других регионов уральцы пользуются проститутками – выяснить сложно. Это могут выяснить профессиональные социологи, а не конторы-однодневки, которые далеки от науки.

ИСТОЧНИК KP.RU