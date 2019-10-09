2019-10-09T14:35:51+03:00
Общество

На Урале УК 10 лет неправильно начисляла женщине-инвалиду деньги за аренду

Там объяснили это ошибкой и сбоем в информационной базе
Мария Трапезникова
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Женщине-инвалиду 10 лет подряд неправильно начисляли деньги за арендуЖенщине-инвалиду 10 лет подряд неправильно начисляли деньги за арендуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле местной жительнице-инвалиду 10 лет, с 2009 по 2019 года, неправильно начисляли оплату за квартиру – хотя в квартире они жили только с 2015 года. В связи с этим прокуратура решила провести проверку и выяснила, что в квартире, вместе с матерью, проживает еще ее несовершеннолетний сын. Оба они являются инвалидами.

- Сама УК пояснили, что их действия были ошибкой, связанной с отсутствием сведений о лицевом счете жилого помещения в информационной базе – в связи с этим оплата за аренду ранее не проводилась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура потребовала сделать перерасчет оплаты за аренду вплоть до 2015 года. Суд иск удовлетворил, и женщине с сыном сняли часть денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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