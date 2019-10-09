Пробуем снова: в генплане Екатеринбурга оставили место под ЭКСПО-2035

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-09T14:50:17+03:00

В генплане Екатеринбурга оставили место под ЭКСПО-2035 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой же территории планируют построить большой спортивный центр

Изменить размер текста: A A

В генплане Екатеринбурга, который вчера выставили на общественные обсуждения, появился интересный пунктик: столица Урала снова может побороться за проведение ЭКСПО-2035.

- В восточной части района определены территории возможного размещения объектов для проведения летней Универсиады 2023 и Всемирной выставки ЭКСПО 2035, - говорится в документе.

Мероприятие могут провести в планировочном районе «Выставочный». Он расположен в границах Верх-Исетского водохранилища – Срединного кольца – Ново-Московским трактом – подъездом к поселку Палкинский торфяник – юго-восточная граница Оброшинского лесопарка.

Общая площадь составляет 2 979,8 гектара. На территории этого района планируется строительство многофункционального спортивного центра.

Напомним, что Екатеринбург дважды боролся за проведение международной выставки Экспо – в 2020 и 2025 годах, но оба раза проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU