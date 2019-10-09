2019-10-09T11:27:28+03:00
Происшествия

Уральца отправили в тюрьму за долг в 500 тысяч по алиментам

Он не выплачивал деньги пять лет
Мария Трапезникова
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Мужчину отправили на 5 месяцев в тюрьму из-за долга по алиментамМужчину отправили на 5 месяцев в тюрьму из-за долга по алиментамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде отправили под суд местного жителя, который задолжал своему ребенку алименты. Он был лишен родительских прав в 2014 году и по решению суда обязан был выплачивать 1/3 своей зарплаты.

- Мужчина привлекался к ответственности в мае этого года, но поведения менять не стал, и в последующем снова накопил долги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, с июня по август у него накопилось больше 21 тысячи рублей. А общая сумма долга составила больше 548 тысяч. Учитывая эти факты, суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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