Свердловчанка отсудила 100 тысяч рублей за упавшее на дом дерево
Жительница Полевского отсудила больше 100 тысяч рублей за рухнувшее на ее дом дерево. Инцидент произошел в июне прошлого года – в результате этого сильно повредились металлический забор, крыша дома, трубы, а также растительность в огороде.
- По оценке специалистов ущерб составил 95,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Тогда женщина подала иск к УК, которая обслуживает ее дом. Она попросила взыскать 197 тысяч за всеми расходами.
Однако ее требования были удовлетворены лишь частично – УК обязали выплатить женщине 100,5 тысяч рублей. Решение пытались обжаловать, однако суд оставил его без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU