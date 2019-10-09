Свердловчанка отсудила 100 тысяч рублей за упавшее на дом дерево

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-09T09:48:38+03:00

Жительница Полевского отсудила у своей УК 100 тысяч рублей за упавшее на ее дом дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Полевского отсудила больше 100 тысяч рублей за рухнувшее на ее дом дерево. Инцидент произошел в июне прошлого года – в результате этого сильно повредились металлический забор, крыша дома, трубы, а также растительность в огороде.

- По оценке специалистов ущерб составил 95,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Тогда женщина подала иск к УК, которая обслуживает ее дом. Она попросила взыскать 197 тысяч за всеми расходами.

Однако ее требования были удовлетворены лишь частично – УК обязали выплатить женщине 100,5 тысяч рублей. Решение пытались обжаловать, однако суд оставил его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU