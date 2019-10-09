2019-10-09T09:36:12+03:00
Общество

Как сделать домашнее задание эффективным: памятка от уволенной за мат учительницы

Читайте колонку екатеринбурженки Любови Борн
Олег Галимов
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Фото: личная страница Любови Борн во "ВКонтакте"Фото: личная страница Любови Борн во "ВКонтакте"
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Весной этого года мы рассказывали историю учительницы английского из Екатеринбурга Любови Борн, которую уволили из гимназии за матерные посты во «ВКонтакте». После этого девушка приняла решение никогда больше не работать в муниципальных учреждениях и вернулась к репетиторству и ведением курсов иностранного языка.

На днях Любовь написала несколько простых советов, которые помогут сделать домашнее задание по английскому языку максимально эффективным.

1) Нужно сверяться с записями с урока и/или страничкой в учебнике, где изложена теория. А потому что никто не может сделать правильно с первого раза и одного объяснения. Домашнее задание нужно для отработки правильности использования чего-либо, а не тупого исполнения.

2) Нужно проверять написание слова по словарю.

3) Вы должны быть в состоянии прочитать свою писанину. Поэтому открывайте кембриджский онлайн-словарь (cambridge online dictionary) и жмите на озвучку слова. Послушали - повторили. И так раз 5-10, пока не запомните звучание и движения ртом.

4) Смотрите на контекст там, где надо вставить слова в пропуски. Вдруг там требуется сделать отрицательное предложение?

5) После записывания домашнего задания уточните у преподавателя, правильно ли вы записали задание.

6) Внимательно читайте задания. Всякое бывает.

7) Если в задании нужно составить фразы или предложения со словами, ну напишите вы их целиком в тетради. Кому нужны эти линии, которыми вы соединяете слова в учебнике? Кому помогают циферки, которые вы проставите над словами, якобы составив предложение? Как они вам помогут усвоить материал?

8. Знать слово - значит знать, как пишется, как произносится, как переводится. Это набор-минимум. Вообще еще нужно знать его синонимы, антонимы, регистр (неформальный, нейтральный, официальный) и коллокации (устойчивые словосочетания).

9. Решайте проблемы - нет этой страницы, не то записали, не уверены в задании. Напишите преподавателю или одногруппнику за помощью.

10. Тексты и аудирование - читайте и слушайте столько раз, сколько нужно для понимания и выполнения сопутствующих заданий.

11. Оцените свою эффективность самостоятельной работы по шкале от «переделать» до «я со всем разобрался». Не дотягиваете до «я со всем разобрался»? Посидите еще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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