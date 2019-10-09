Как сделать домашнее задание эффективным: памятка от уволенной за мат учительницы
Весной этого года мы рассказывали историю учительницы английского из Екатеринбурга Любови Борн, которую уволили из гимназии за матерные посты во «ВКонтакте». После этого девушка приняла решение никогда больше не работать в муниципальных учреждениях и вернулась к репетиторству и ведением курсов иностранного языка.
На днях Любовь написала несколько простых советов, которые помогут сделать домашнее задание по английскому языку максимально эффективным.
1) Нужно сверяться с записями с урока и/или страничкой в учебнике, где изложена теория. А потому что никто не может сделать правильно с первого раза и одного объяснения. Домашнее задание нужно для отработки правильности использования чего-либо, а не тупого исполнения.
2) Нужно проверять написание слова по словарю.
3) Вы должны быть в состоянии прочитать свою писанину. Поэтому открывайте кембриджский онлайн-словарь (cambridge online dictionary) и жмите на озвучку слова. Послушали - повторили. И так раз 5-10, пока не запомните звучание и движения ртом.
4) Смотрите на контекст там, где надо вставить слова в пропуски. Вдруг там требуется сделать отрицательное предложение?
5) После записывания домашнего задания уточните у преподавателя, правильно ли вы записали задание.
6) Внимательно читайте задания. Всякое бывает.
7) Если в задании нужно составить фразы или предложения со словами, ну напишите вы их целиком в тетради. Кому нужны эти линии, которыми вы соединяете слова в учебнике? Кому помогают циферки, которые вы проставите над словами, якобы составив предложение? Как они вам помогут усвоить материал?
8. Знать слово - значит знать, как пишется, как произносится, как переводится. Это набор-минимум. Вообще еще нужно знать его синонимы, антонимы, регистр (неформальный, нейтральный, официальный) и коллокации (устойчивые словосочетания).
9. Решайте проблемы - нет этой страницы, не то записали, не уверены в задании. Напишите преподавателю или одногруппнику за помощью.
10. Тексты и аудирование - читайте и слушайте столько раз, сколько нужно для понимания и выполнения сопутствующих заданий.
11. Оцените свою эффективность самостоятельной работы по шкале от «переделать» до «я со всем разобрался». Не дотягиваете до «я со всем разобрался»? Посидите еще.
ИСТОЧНИК KP.RU