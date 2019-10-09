«Будем жестко разбираться»: Высокинский призвал горожан сообщать об «опросных» провокаторах

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-09T09:28:23+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предупредил горожан о провокациях, которые в последнее время распространяются по соцсетям и относятся к будущему опросу. Мэр попросил сообщать на специальную «горячую линию» (304-35-26) о любых попытках заставить принять участие в опросе и отдать голос.

- Обычно это «обезличенные провокации», которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель – попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса, - отметил он в официальном обращении, которое опубликовано на сайте администрации города. – Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили «проявить инициативу» и по старой привычке «привести людей». Мы с этим жестко разбираемся.

Высокинский отметил, что любой звонок будет фиксироваться, а информация – проверяться. Для того, чтобы сделать опрос «максимально прозрачным», во время голосования в каждом из пунктов будет вестись видеонаблюдение. А еще приглашаются независимые наблюдатели – ими может стать любой горожанин.

Напомним, что опрос пройдет уже в это воскресенье, 13 октября. О том, где можно проголосовать, мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU