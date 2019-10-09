2019-10-09T09:11:19+03:00
Происшествия

Переквалифицировался: в Екатеринбурге надзирателю ИК-2 дали три года тюрьмы за взятку от заключенного

За 15 тысяч рублей он пронес в колонию сотовый телефон
Мария Трапезникова
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Экс-надзирателю ИК-2 дали три года тюрьмы за взятку от заключенногоЭкс-надзирателю ИК-2 дали три года тюрьмы за взятку от заключенногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили надзирателя ИК-2, которого обвиняют во взяточничестве. В августе этого года за 15 тысяч рублей 22-летний молодой человек умышленно пронес на территорию колонии мобильный телефон и передал его заключенному.

- Кроме этого, он закрывал глаза на то, что этот заключенный нарушал внутренний распорядок, и не запрещал ему пользоваться сотовым, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Из-за его действий подорвалась репутация всех сотрудников ИК-2.

Во время расследования молодой человек полностью признал свою вину. Суд назначил ему 3 года и 2 месяца колонии общего режима, а также на два года лишил права занимать подобные должности.

Кстати, в этой же колонии в начале сентября произошел бунт заключенных, которых не устраивало обращение к ним надзирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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