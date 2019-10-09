2019-10-09T08:54:19+03:00
Происшествия

На Урале вынесли приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибла его дочь

Юрию Нефедову назначили 5 лет и 3 месяца лишения свободы
Олег Галимов
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Отбывать наказание Нефедов будет в колонии строгого режимаОтбывать наказание Нефедов будет в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Карпинске вынесли приговор местному жителю Юрию Нефедову, который в марте этого года поджег дом своей бывшей жены. По данным областной прокуратуры, пьяный мужчина устроил пожар в квартире дома по улице Кольцевая. В результате пожара погибла его малолетняя дочь – ребенок отравился угарным газом.

- Кроме того, в результате пожара произошло повреждение жилого помещения в виде обгорания, а также уничтожение имущества, находящегося в квартире, на общую сумму свыше 255 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Нефедову реальное лишение свободы в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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