На Урале вынесли приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибла его дочь

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-09T08:54:19+03:00

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В Карпинске вынесли приговор местному жителю Юрию Нефедову, который в марте этого года поджег дом своей бывшей жены. По данным областной прокуратуры, пьяный мужчина устроил пожар в квартире дома по улице Кольцевая. В результате пожара погибла его малолетняя дочь – ребенок отравился угарным газом.

- Кроме того, в результате пожара произошло повреждение жилого помещения в виде обгорания, а также уничтожение имущества, находящегося в квартире, на общую сумму свыше 255 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Нефедову реальное лишение свободы в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU