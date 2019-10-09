2019-10-09T08:12:55+03:00
Общество

Чтобы не стоять в пробках: на перекрестке Вторчермета запретили поворот налево

Теперь проехать можно либо прямо, либо свернуть направо
Мария Трапезникова
Поделиться:
Теперь на этом перекрестке нельзя поворачивать налево. Фото: Яндекс.ПанорамыТеперь на этом перекрестке нельзя поворачивать налево. Фото: Яндекс.Панорамы
Изменить размер текста:

На Вторчермете вновь важные изменения: на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Военной появился новый знак, который запрещает поворот налево. Сейчас автомобилисты могут проезжать только прямо и направо. Но у них есть еще один вариант – повернуть в сторону переулка Рижский.

- Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность дороги, - объяснили в ГИБДД по городу. – Ранее на этом перекрестке те водители, которые поворачивали налево, стояли в больших пробках.

Красным цветом отмечен запрещенный поворот, зеленым - разрешающий. Фото: Яндекс.Карты

Красным цветом отмечен запрещенный поворот, зеленым - разрешающий. Фото: Яндекс.Карты

«Комсомолка» обратилась за комментарием в администрацию Екатеринбурга, там обещали уточнить всю информацию и предоставить более точные объяснения этим нововведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24