Чтобы не стоять в пробках: на перекрестке Вторчермета запретили поворот налево

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-09T08:12:55+03:00

Теперь на этом перекрестке нельзя поворачивать налево. Фото: Яндекс.Панорамы

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На Вторчермете вновь важные изменения: на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Военной появился новый знак, который запрещает поворот налево. Сейчас автомобилисты могут проезжать только прямо и направо. Но у них есть еще один вариант – повернуть в сторону переулка Рижский.

- Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность дороги, - объяснили в ГИБДД по городу. – Ранее на этом перекрестке те водители, которые поворачивали налево, стояли в больших пробках.

Красным цветом отмечен запрещенный поворот, зеленым - разрешающий. Фото: Яндекс.Карты

«Комсомолка» обратилась за комментарием в администрацию Екатеринбурга, там обещали уточнить всю информацию и предоставить более точные объяснения этим нововведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU