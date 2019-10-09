Свердловские приставы забрали у китайского туриста три чемодана янтаря
Судебный приставы Екатеринбурга конфисковали у туриста из Китая три чемодана янтаря – а это больше 50 килограмм драгоценных камней. Мужчина занимался незаконным оборотом и пытался провести их на родину контрабандой, но его вовремя заметили и задержали.
- Янтарь изъяли из камеры хранения вещдоков суда и в сопровождении приставов передали Росимуществу, для переработки или уничтожению, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
На гражданина из Китая завели уголовное дело по статье «Контрабанда» и передали его в Октябрьский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU