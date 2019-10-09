Свердловские приставы забрали у китайского туриста три чемодана янтаря

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-09T07:47:03+03:00

В трех таких чемоданах китайский турист пытался провезти на родину 50 килограммов янтаря. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

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Судебный приставы Екатеринбурга конфисковали у туриста из Китая три чемодана янтаря – а это больше 50 килограмм драгоценных камней. Мужчина занимался незаконным оборотом и пытался провести их на родину контрабандой, но его вовремя заметили и задержали.

- Янтарь изъяли из камеры хранения вещдоков суда и в сопровождении приставов передали Росимуществу, для переработки или уничтожению, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

На гражданина из Китая завели уголовное дело по статье «Контрабанда» и передали его в Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU