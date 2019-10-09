2019-10-09T06:48:54+03:00
Общество

Обновленный сквер в Нижнем Тагиле откроют к 21 октября

Сейчас там проходят последние приготовления
Мария Трапезникова
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В сквере уже установили новые детские площадки. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаВ сквере уже установили новые детские площадки. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Обновленный «Пионерский» сквер по улице Ильича планируют открыть уже к 21 октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Сейчас строители занимаются последними приготовлениями: облицовкой чаши гранитной плитки и установкой латунных фигур лягушек, а также готовятся к подаче поды.

- Вскоре уже будет завершен монтаж забора, нанесена разметка на велосипедные дорожки и смонтирована беседка со столами для игр в шахматы, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Остались последние приготовления - доделка фонтана. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Остались последние приготовления - доделка фонтана. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

На готовых детских площадках планируется посадить множество растений: 88 лип и больше тысячи кустов сирени и рябины. Работы по реконструкции завершены на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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