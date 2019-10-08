2019-10-08T20:11:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге завтра откроют фестиваль науки «Кстати»

Пять дней в городе будут проходить научные лекций и ток-шоу
Алина СУРИНА
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Фестиваль, организованный Информационным центром по атомной энергии Екатеринбурга, будет проходить до 13 октябряФестиваль, организованный Информационным центром по атомной энергии Екатеринбурга, будет проходить до 13 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завтра откроют фестиваль науки «Кстати». Пять дней в городе будут проходить научные лекций и ток-шоу. Откроют фестиваль в 19:00 бесплатной лекцией Михаила Гельфанда о биоинформатике «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара». Пройдет она в Международном центре искусств «Главный проспект»на проспекте Ленина, 8.

- Михаил Гельфанд - доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, профессор, руководитель магистерской программы «Биотехнологии» Сколтеха, профессор кафедры технологий моделирования сложных систем в Высшей школе экономики, член Европейской Академии, заместитель главного редактора газеты «Троицкий вариант - наука», один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет», член Совета Общества научных работников, входит в совет просветительского фонда «Эволюция», - рассказали в департаменте информационной политики.

Учёный расскажет о представителях трёх ветвей человечества, которые несколько десятков тысяч лет назад в Евразии: кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы. Они встречались, заводили семьи, и в ДНК современных людей есть следы этих тесных связей.

Фестиваль, организованный Информационным центром по атомной энергии Екатеринбурга, будет проходить до 13 октября. Полную программу можно посмотреть на сайте мероприятия. Там же можно пройти бесплатную регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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