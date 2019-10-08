СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-08T19:32:07+03:00

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На Урале будут судить таксиста, потратившего восемь тысяч с забытой пассажиром карты. Водитель надеялся, что его не разоблачат. Инцидент произошел в Тавде 21 июля. Мужчина выронил карту в машине такси и, заметив пропажу, обратился в полицию.

- 21 июля в утреннее время на телефон потерпевшего стали поступать СМС-уведомления о списании со счета его банковской карты денежных средств. Покупки были произведены в различных продовольственных и продуктовых магазинах, АЗС, но данные покупки он не совершал. Каждое списание денежных средств со счета его банковской карты было на суммы до 1000 рублей. Увидев СМС-сообщения, он понял, что кто-то пользовался его банковской картой, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Тавдинский».

Подозреваемый был задержан в этот же день. Он признался, что нашел карту пассажира, стал ей пользоваться и наделся, что его не разоблачат. После того, как денежные средства на карте закончились, таксист разрезал карту на несколько частей и выбросил.

Водителю, присвоившему карту, грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU