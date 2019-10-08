2019-10-08T18:23:12+03:00
Общество

Екатеринбуржцам показали, где планируется разместить новые свалки

Новый полигон для отходов может появиться к югу от Екатеринбурга
Алина СУРИНА
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Новый полигон для отходов может появиться к югу от ЕкатеринбургаНовый полигон для отходов может появиться к югу от ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцам показали, где планируется разместить новые свалки. Информацию разместили в генплане города. Новый полигон для отходов может появиться к югу от Екатеринбурга, в районе поселка Шабровского. Площадь новой свалки будет 46 гектаров. Эту территорию планируется исключить из границы города и сделать промышленной зоной.

- Предлагается исключение из границы населенного пункта «город Екатеринбург» земельного участка, располагающегося в границах земельного участка, площадью 46,2 га, под размещение полигона ТКО, и перевод данного земельного участка в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, - указано в пояснительной записке к новому графическому проекту генплана города.

Недалеко от места, где будет находится свалка находится Шабровский, Большое Седельниково и Горный Щит.

Проект генерального плана пока не утвержден. Сейчас он находится на стадии общественных обсуждении. Горожан готовы выслушать в мэрии и на официальном портале города. Кроме того свои пожелания можно оставлять в регистрационных книгах в районных администрациях - экспозиции с картами плана выставлены до 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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