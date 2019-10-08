На Урале прекращены поиски Нели Петровны
В Екатеринбурге прекращены поиски 79-летней Нели Петровны. Бабушку нашли после сообщений в СМИ о ее пропаже. Она вышла на прогулку из дома в Березовском два дня назад. Неравнодушные люди заметили пенсионерку на въезде в Пышму и сообщили в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
- Сейчас она уже с родственниками в Березовском, с ней все хорошо, - рассказали в «Лиза Алерт».
Напомним, за помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратилась сноха Нели Петровны, а сын подал заявление в полицию. Волонтеры переживали, что поиски затягиваются, из-за подобранного здоровья бабушки.
ИСТОЧНИК KP.RU