2019-10-08T17:41:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге продлили арест экс-полицейским, обвиненным в изнасиловании

Следствие считает, что преступление они совершили прямо в служебном автомобиле
Евгений Стоянов
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Трое коллег, как считает следствие, затащили девушку в эту машину. Фото: СУ СКР по Свердловской областиТрое коллег, как считает следствие, затащили девушку в эту машину. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Двоим из трех экс-полицейских, обвиненных в изнасиловании девушки, продлили арест. Об этом "КП-Екатеринбург" рассказали в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Следствие считает, что бывшие сотрудники патрульно-постовой службы Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов в августе 2019 года затащили 22-летнюю девушку в служебный УАЗик и изнасиловали.

После того, как потерпевшая написала заявление в полицию, силовиков задержали, а вскоре предъявили им обвинение в групповом изнасиловании.

Двоих экс-полицейских отравили под стражу, а третий, написавший явку с повинной, остался под домашним арестом. Первоначально решение по ним было принято до 19 октября. Но недавно сроки ареста для двух полицейских были продлены.

- Бессарабову продлили срок содержания под стражей по 19 ноября 2019 года. Мустафину продлили домашний арест также по 19 ноября 2019 года включительно, - рассказали "Комсомолке" в Ленинском районном суде.

Также там уточнили, что документы на продление по Вячеславу Тропину к ним пока не поступали. До этого он был арестован до 19 октября. Его сестра уверяет, что Вячеслав не виновен и говорит, что ее брата подставили.

После резонанса вокруг этой истории екатеринбургский гарнизон полиции постигла масштабная кадровая чистка. Среди прочих, был отстранен от службы командир полка ППСП Сергей Васильев, который пользовался большим уважение среди коллег. Узнав о его отстранении, 120 человек написали рапорт на увольнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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