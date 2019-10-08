Зарплату не получали три года: в Сысерти после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили 6 миллионов
В Сысерти после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили 6 миллионов. Предприятие три года не выплачивало деньги 400 сотрудникам. ЗАО «Завод элементов трубопроводов» сейчас объявлен банкротом.
- В сентябре 2018 года Сысертский районный суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств вынес обвинительный приговор в отношении руководителя ЗАО «ЗЭТ» и назначил ему крупный штраф. Приговор вступил в законную силу. При этом уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Всего за 2018 и 2019 годы сотрудникам завода-банкрота выплачено 38 миллионов рублей. Бывшие работники предприятия еще не полностью получили честно заработанные деньги. Сысертская межрайонная прокуратура продолжает контролировать выплату задолженностей заводчанам.
ИСТОЧНИК KP.RU