Зарплату не получали три года: в Сысерти после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили 6 миллионов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-08T17:33:31+03:00

Всего за 2018 и 2019 годы сотрудникам завода-банкрота выплачено 38 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Сысерти после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили 6 миллионов. Предприятие три года не выплачивало деньги 400 сотрудникам. ЗАО «Завод элементов трубопроводов» сейчас объявлен банкротом.

- В сентябре 2018 года Сысертский районный суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств вынес обвинительный приговор в отношении руководителя ЗАО «ЗЭТ» и назначил ему крупный штраф. Приговор вступил в законную силу. При этом уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Всего за 2018 и 2019 годы сотрудникам завода-банкрота выплачено 38 миллионов рублей. Бывшие работники предприятия еще не полностью получили честно заработанные деньги. Сысертская межрайонная прокуратура продолжает контролировать выплату задолженностей заводчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU