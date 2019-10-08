В мебельном центре Екатеринбурга на двухлетнего малыша упал шкаф

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-08T17:09:25+03:00

Следственный комитет проводит проверку после падения шкафа в мебельном магазине на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В одном из мебельных центров Екатеринбурга на двухлетнего малыша упал шкаф. Ребенок получил травмы. Инцидент произошел сегодня в Чкаловском районе. Информацию об этом опубликовал следственный комитет. Сейчас ведомство проводить проверку.

- По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - подтвердили в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также специалисты выясняют, какие травмы получил двухлетний малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU