В Екатеринбурге к 2035 году проложат 630 километров велодорожек
В Екатеринбурге к 2035 году планируется проложить 630 километров велодорожек. Соответствующая информация появилась на официальном портале города, где представлен новый генплан.
С помощью дорожек свяжутся между собой как густонаселенные районы Екатеринбурга, так и те, которые еще в проекте, а также специализированные офисные кварталы.
На карте указаны маршруты общественного транспорта и велодорожек по городу. Фото: скриншот с карты генплана
Ну, и куда велодорожки без специальных парковок. Их планируется разместить в существующих транспортно-пересадочных узлах. Также мэрия собирается построить новые вело-экстримпарки, а также лыже-роллерные трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU