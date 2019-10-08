В Екатеринбурге к 2035 году проложат 630 километров велодорожек

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-08T15:44:09+03:00

В Екатеринбурге к 2035 году проложат больше 600 километров велодорожек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге к 2035 году планируется проложить 630 километров велодорожек. Соответствующая информация появилась на официальном портале города, где представлен новый генплан.

С помощью дорожек свяжутся между собой как густонаселенные районы Екатеринбурга, так и те, которые еще в проекте, а также специализированные офисные кварталы.

На карте указаны маршруты общественного транспорта и велодорожек по городу. Фото: скриншот с карты генплана

Ну, и куда велодорожки без специальных парковок. Их планируется разместить в существующих транспортно-пересадочных узлах. Также мэрия собирается построить новые вело-экстримпарки, а также лыже-роллерные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU