«Целый год занимались демократией»: мэр Екатеринбурга уволил руководителей, из-за которых срывались сроки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-08T14:22:32+03:00

От службы отстранили начальников «Екатерибургэнерго», кураторов сквера за Оперным театром и тех, кто отвечал за станцию «Бажовская»

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Глава Екатеринбурга принял ряд жестких кадровых решений и в ходе очередного совещания прямым указанием освободил от работы тех руководителей, чью работу посчитал неудовлетворительной.

Так, например, по итогам подготовки к отопительному сезону в ближайшее время с должностей снимут руководителей «Екатеринбургэнерго», из-за который многие жители долгое время сидели в холоде.

- Мы каждому дали возможность показать себя. Теперь делаем кадровые выводы. Напомню, что все, что находится в зоне действия муниципалитета, должно выполняться четко и безоговорочно, - отметил глава Екатеринбурга.

Сквер за Оперным театром сейчас выглядит вот так - не самое приятное зрелищеФото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая главная проблема, которая уже поднималась в минувший понедельник – слишком долгая реконструкция сквера за Оперным театром. В связи с этим Высокинский принял решение уволить кураторов, которые занимались этим участком.

- Сроки на сегодня срываются, качество выполнения работ не везде удовлетворительное. Целый год мы занимались демократией, пора с этим заканчивать. Впредь руководители служб, допускающие подобные срывы, будут увольняться сразу, - добавил глава города.

Третье кадровое решение связано с ситуацией со станцией метро «Бажовская». Городские власти вынуждены судиться с компанией, построившей над будущей станцией капобъект. Сейчас подготавливаются необходимые документы об увольнении.

ИСТОЧНИК KP.RU