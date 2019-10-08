2019-10-08T14:23:20+03:00
Общество

Онлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-Банка

Банковская группа «Альфа» разработала сервис для субъектов малого бизнеса «Безопасная сделка»
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Онлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-БанкаОнлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-Банка
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Банковская группа «Альфа» разработала сервис для субъектов малого бизнеса «Безопасная сделка». Этот инструмент предназначен для B2B-сделок без участия юристов или консультантов банка. Как пишет NewsNN, функции приложения доступны для любых субъектов МП независимо от того, есть ли у них счет в Альфа-Банке. В основе сервиса — разработки компании SafeCrow, гарантирующей чистоту и прозрачность сделки.

Чтобы воспользоваться инструментом, компании необходимо пройти регистрацию на портале alfabank-sdelka.ru или через интернет-банк. Далее нужно заполнить в личном кабинете максимум параметров о проводимых расчетах, в том числе реквизиты и названия участников, сумму, предмет сделки, срок исполнения договора, характеристики товара, параметры доставки и прочее. После, когда покупатель перечислит средства на аккаунт SafeCrow, они будут зарезервированы. Как только договор будет исполнен, продавец должен сообщить об этом SafeCrow, и сервис перечислит деньги на его счет.

В случае каких-либо претензий любой из сторон, сделка будет рассмотрена в арбитраже сервиса. Специалисты оценит условия контракта, результаты реализации договора и предложит сторонам варианты разрешения конфликта. Если кто-то из контрагентов нарушил условия или выполнил обязательства не до конца, деньги вернутся плательщику.

Комиссионные сервиса составляют 2% от суммы договора. Их делят обе стороны или берет на себя один из контрагентов.

Как подчеркивает Денис Осин из профильного блока Альфа-Банка, сервис помогает малым предпринимателям избавиться от сразу нескольких тревог: легче искать контрагентов, расширить количество партнеров и увеличить рынок сбыта.

«Это удобный и простой способ защиты финансов, — говорит Осин. — Сделка проходит онлайн, без подписания бумаг и одновременно по всей территории России, защита не привязана лишь к какому-то региону».

Пользоваться сервисом смогут даже микрофирмы, потому что размер комиссионных зависит только от суммы сделки. Расходы на надежную защиту средств при малом объеме сделки будут так же минимальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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