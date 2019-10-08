2019-10-08T13:26:43+03:00
Происшествия

«Нож лежал в детской кроватке»: на Урале студент погиб защищая маму друга

Предположительно, 18-летнего Ивана Вачаева убил ранее судимый уголовник по прозвищу «Дизель»
Олег Галимов
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От ранения ножом Иван умер на месте. Фото: предоставлено друзьями ИванаОт ранения ножом Иван умер на месте. Фото: предоставлено друзьями Ивана
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В Асбесте в результате потасовки погиб 18-летний студент Иван Вачаев. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья парня, в день гибели он вместе с друзьями отправился на «стрелку», чтобы выяснить отношения с матерью друга.

Смерть юноши подтвердили в Следственном комитете и региональном главке МВД.

Фото: предоставлено друзьями Ивана

Фото: предоставлено друзьями Ивана

- По версии следствия, вечером 4 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, вступил в конфликт с женщиной и несколькими молодыми людьми, пришедшими к нему домой для того, чтобы поговорить с его сожительницей. В ходе конфликта подозреваемый подрался с молодыми людьми, после чего вооружился ножом и причинил одному из оппонентов смертельное ранение, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, подозреваемом в убийстве оказался ранее судимый 36-летний уголовник по прозвищу «Дизель».

- Визит незваных гостей обернулся новым конфликтом и закончился поножовщиной. Хозяин жилища схватил кухонный нож и причинил двум своим оппонентам колото-резаные раны. Один из пострадавших был госпитализирован, а второй от полученных ранений скончался. Орудие преступления было обнаружено в детской кроватке, - отметил полковник Горелых.

Фото: предоставлено друзьями Ивана

Фото: предоставлено друзьями Ивана

В отношении предполагаемого убийцы возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима. До приговора суда «Дизель» будет находиться в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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