«Времени все меньше»: под Екатеринбургом вторые сутки ищут бабушку со шрамом на шее

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-08T13:10:16+03:00

Последний раз бабушку видели около ж\Д переезда под Березовским. Фото: отряд "Лиза Алерт"

Женщина вышла на прогулку и не вернулась

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В пригороде Екатеринбурга, в Березовском, вторые сутки ищут 79-летнюю Разину (Арканову) Нели Петровну. Бабушка ушла на прогулку вчера рано утром, 7 октября, и домой не вернулась. Последний раз ее видели на ж/д переезде в сторону поселка Калиновка.

За помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратилась ее сноха, а сын подал заявление в полицию.

- Никаких официальных хронических и психиатрических заболеваний бабушка не имеет, плохая память и прочие проблемы – это возрастное, - рассказали волонтеры. – Здоровье у нее подорвано, поэтому времени на ее поиски все меньше. На момент пропажи бабушка была в здравом уме – беды, как говорится, ничего не предвещало.

Фото: представлено родственниками пропавшей

Сейчас волонтеры разыскивают тех, кто мог где-либо видеть пропавшую бабушку, и формируют группу, чтобы прочесывать местность.

Особые приметы: имеет шрам на шее.

Приметы: среднее телосложение, рост 158 сантиметров, седые волосы и карие глаза.

Одежда: голубой кардиган на пуговицах с карманами, черные штаны и бежевые туфли.

Если вы где-то могли видеть ее или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU