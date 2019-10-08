«Времени все меньше»: под Екатеринбургом вторые сутки ищут бабушку со шрамом на шее
В пригороде Екатеринбурга, в Березовском, вторые сутки ищут 79-летнюю Разину (Арканову) Нели Петровну. Бабушка ушла на прогулку вчера рано утром, 7 октября, и домой не вернулась. Последний раз ее видели на ж/д переезде в сторону поселка Калиновка.
За помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратилась ее сноха, а сын подал заявление в полицию.
- Никаких официальных хронических и психиатрических заболеваний бабушка не имеет, плохая память и прочие проблемы – это возрастное, - рассказали волонтеры. – Здоровье у нее подорвано, поэтому времени на ее поиски все меньше. На момент пропажи бабушка была в здравом уме – беды, как говорится, ничего не предвещало.
Фото: представлено родственниками пропавшей
Сейчас волонтеры разыскивают тех, кто мог где-либо видеть пропавшую бабушку, и формируют группу, чтобы прочесывать местность.
Особые приметы: имеет шрам на шее.
Приметы: среднее телосложение, рост 158 сантиметров, седые волосы и карие глаза.
Одежда: голубой кардиган на пуговицах с карманами, черные штаны и бежевые туфли.
Если вы где-то могли видеть ее или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU