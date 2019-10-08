В садовом домике под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-08T12:24:27+03:00

Во время пожара в одном из садовых домиков погиб мужчина, его личность пока неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В одном из садовых домиков, что под Нижнем Тагилом, сегодня ночью, 8 октября, произошел крупный пожар, в результате которого погиб человек.

- Пожар произошел уже после полуночи, в 00:28. Огонь охватил сам дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 50 «квадратов», - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушить огонь приехали 9 спасателей на двух спецмашинах. Они управились за 40 минут, однако после его ликвидации пожарные обнаружили сгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается. В пресс-службе СКР по Свердловской области отметили, что криминала в этом инциденте нет.

Сегодня мы рассказали об еще одном крупном пожаре, который произошел в коллективном саду на ЕКАД. Там сгорело два дома, но, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU