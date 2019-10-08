2019-10-08T12:02:20+03:00
Общество

Вложились в искусство: свердловские ТЮЗ и филармония получили гранты в семь миллионов

Деньги будут направлены на развитие и поддержку их проектов
Мария Трапезникова
Поделиться:
ТЮЗ получил губернаторский грант в семь миллионов рублей на поддержку и развитие проектовТЮЗ получил губернаторский грант в семь миллионов рублей на поддержку и развитие проектовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловский ТЮЗ получил губернаторский грант на сумму в семь миллионов рублей. Он вошел в состав региональных театров, которые смогли выиграть премию на поддержку и развитие искусства. Всего на это планируется потратить около 50 миллионов рублей.

- Деньги направлены на постановку спектакля «Собачье сердце», а также на гастроли ТЮЗа в Севастополь и в Бразилию, где театр представит постановку «Каштанка» в рамках Русских театральных сезонов Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, - рассказали в департаменте информполитики.

Точно такую же поддержку получила Свердлвоская филармония. Ее деньги пойдут на реализацию проекта «Соединяя Европу и Азию: выступления симфонических коллективов Свердловской филармонии в городах России и за рубежом».

В числе победителей оказались также театры Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
«Целый год занимались демократией»: мэр Екатеринбурга уволил руководителей, из-за которых срывались сроки
«Это не пропаганда и не агитация»: православный активист спел песню о строительстве храма в центре города Екатеринбурга
Онлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-Банка
В Екатеринбурге мужчина угрожал распилить полицейского бензопилой
«Нож лежал в детской кроватке»: на Урале студент погиб защищая маму друга
«Времени все меньше»: под Екатеринбургом вторые сутки ищут бабушку со шрамом на шее
«Все, что нужно – отремонтируем»: до 2025 года мэрия Екатеринбурга восстановит 60 школ
В садовом домике под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина
В Екатеринбурге ужесточили приговор провайдеру, который пытал ребенка ошейником-электрошокером
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как отличить настоящие опросные бланки от фальшивки
На Урале директора лыжной базы отправили под суд из-за мальчика, который упал с «ватрушки»