Вложились в искусство: свердловские ТЮЗ и филармония получили гранты в семь миллионов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-08T12:02:20+03:00

ТЮЗ получил губернаторский грант в семь миллионов рублей на поддержку и развитие проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги будут направлены на развитие и поддержку их проектов

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Свердловский ТЮЗ получил губернаторский грант на сумму в семь миллионов рублей. Он вошел в состав региональных театров, которые смогли выиграть премию на поддержку и развитие искусства. Всего на это планируется потратить около 50 миллионов рублей.

- Деньги направлены на постановку спектакля «Собачье сердце», а также на гастроли ТЮЗа в Севастополь и в Бразилию, где театр представит постановку «Каштанка» в рамках Русских театральных сезонов Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, - рассказали в департаменте информполитики.

Точно такую же поддержку получила Свердлвоская филармония. Ее деньги пойдут на реализацию проекта «Соединяя Европу и Азию: выступления симфонических коллективов Свердловской филармонии в городах России и за рубежом».

В числе победителей оказались также театры Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU