2019-10-08T11:41:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ужесточили приговор провайдеру, который пытал ребенка ошейником-электрошокером

Ему отменили условное осуждение и назначили четыре года колонии
Мария Трапезникова
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Мужчине отметили условное осуждение и назначили 4 года колонии общего режима. ФОто: соцсетиМужчине отметили условное осуждение и назначили 4 года колонии общего режима. ФОто: соцсети
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Свердловский областной суд сегодня, 8 октября, ужесточил приговор экс-провайдеру, который два года регулярно издевался над пятилетним сыном своей коллеги. Он утверждал, что пытка ошейником-электрошокером – эффективные методы воспитания. Подсудимый втыкал в руку ребенка иголки, бил его прутом, надевал ошейник.

Ранее суд вынес ему приговор в виде 4 лет колонии с испытательным сроком в 3 года. После вынесения приговора прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд – она посчитала решение слишком мягким.

- Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 4 лет реального лишения свободы и отменив условное осуждение.

Юдин был взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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