2019-10-08T11:16:42+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как отличить настоящие опросные бланки от фальшивки

Защищать их будет только печать горизбиркома
Мария Трапезникова
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Настоящие опросные бланки будет защищать только оттиск печати горизбиркома. Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаНастоящие опросные бланки будет защищать только оттиск печати горизбиркома. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут защищены бланки для голосования и чем они отличают от фальшивых. Разница между ними всего одна – на настоящий опросный листок наносится оттиск печати горизбиркома.

- Только документ, защищенный таким способом, может быть выдан жителю мегаполиса на пункте проведения опроса, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Бланки листов, не заверенные печатью, признаются недействительными.

Напомним, что 13 октября оставить свой голос можно будет на 51 площадке. О том, где это конкретно можно сделать, мы писали тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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