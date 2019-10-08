2019-10-08T10:58:47+03:00
Происшествия

На Урале директора лыжной базы отправили под суд из-за мальчика, который упал с «ватрушки»

Во время спуска с горы ребенок сидел на коленях у матери, что нарушает требования ГОСТ, и получил
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Серове под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в невыполнении требований по технике безопасностиВ Серове под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в невыполнении требований по технике безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове под суд отправили директора лыжной базы, которого обвиняют в невыполнении требований по технике безопасности. Из-за этого, во время катания на «ватрушке», тяжелые травмы получил семилетний ребенок. Инцидент произошел 5 января этого года.

- В этот день мальчик отдыхал на базе вместе с родителями. Они купили билет на подъемник. С разрешения инструктора ребенок сидел на коленях у матери, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время спуска мать с ребенком вылетели с трассы и упали с «ватрушки». Из-за этого мальчик получил тяжелые травмы и больше двух недель провел в больнице, а потом еще долго проходил амбулаторное лечение.

В связи с этим директор лыжной базы нарушил требования ФЗ и национального стандарта ГОСТ. В одном из них отмечается, что на одной «ватрушке» кататься вдвоем нельзя. А для детей до 14 лет обязательным условием является наличие защитного шлема. На директора завели уголовное дело и перенаправили в Серовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ужесточили приговор провайдеру, который пытал ребенка ошейником-электрошокером
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как отличить настоящие опросные бланки от фальшивки
Полный песец: животные в зоопарке Екатеринбурга устроили осеннюю фотосессию
«Живет 20 человек, а плыть двое суток»: уральская почта на зиму прекратила доставлять письма по воде
«Ехал на большой скорости и резко затормозил»: в Ирбите в аварии пострадала трехлетняя девочка
Прокуратура отправила под суд спикера думы Сысерти из-за поездок за границу
«Влетел на большой скорости»: рядом с «Высоцким» Mercedes врезался в бетонное ограждение
Дорожники продлили ремонт дороги через реку Патрушиха
В пути два часа: в Кольцово открывают прямые рейсы до Нижнего Новгорода
Никаких ограждений не было: в Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый люк
Полиция Екатеринбурга разбирается с пассажиром-дебоширом, напавшим на таксиста
Екатеринбуржец из-за долга в 530 тысяч лишился элитного внедорожника и швейцарских часов
Уже приступила к работе: в Екатеринбург прилетела новый Генконсул Кипра
«Гражданин, вернитесь!»: в Екатеринбурге появился стрит-арт с канатоходцем и полицейским «бобиком»
«Избил и пошел в гости»: уральцу, убившему подругу, дали 9 лет тюрьмы
Тушить приехали 18 пожарных: под Екатеринбургом вспыхнули дачные домики
Выиграли последний домашний матч всухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор»
Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания
«Если солнце светит, то им слишком ярко»: Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными
Уралец, уже имеющий три судимости за пьяное вождение, снова отправится за решетку
Жили там же, где готовили салаты: в Нижнем Тагиле нашли нелегальный цех с 15 мигрантами
Следственный комитет опроверг слухи о появившемся в Екатеринбурге маньяке