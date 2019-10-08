На Урале директора лыжной базы отправили под суд из-за мальчика, который упал с «ватрушки»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-08T10:58:47+03:00

В Серове под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в невыполнении требований по технике безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время спуска с горы ребенок сидел на коленях у матери, что нарушает требования ГОСТ, и получил

Изменить размер текста: A A

В Серове под суд отправили директора лыжной базы, которого обвиняют в невыполнении требований по технике безопасности. Из-за этого, во время катания на «ватрушке», тяжелые травмы получил семилетний ребенок. Инцидент произошел 5 января этого года.

- В этот день мальчик отдыхал на базе вместе с родителями. Они купили билет на подъемник. С разрешения инструктора ребенок сидел на коленях у матери, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время спуска мать с ребенком вылетели с трассы и упали с «ватрушки». Из-за этого мальчик получил тяжелые травмы и больше двух недель провел в больнице, а потом еще долго проходил амбулаторное лечение.

В связи с этим директор лыжной базы нарушил требования ФЗ и национального стандарта ГОСТ. В одном из них отмечается, что на одной «ватрушке» кататься вдвоем нельзя. А для детей до 14 лет обязательным условием является наличие защитного шлема. На директора завели уголовное дело и перенаправили в Серовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU