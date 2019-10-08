Полный песец: животные в зоопарке Екатеринбурга устроили осеннюю фотосессию

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-08T10:20:56+03:00

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В Екатеринбургском зоопарке показали, как животные радуются осени. Вот, например, песец решил попозировать перед камерами посетителей. Милый пухленький зверек, они к зиме как раз набирают вес, зарывался в листву. Забавное видео появилось на официальной страничке Екатеринбургского зоопарка в Instagram.

- В такой куче листьев всем весело порыться, а если там ещё и вкусняшка спрятана! Ммм, - гласит подпись ролика.

Сейчас песцы уже начали менять свой окрас, но в местном зоопарке особая порода этих зверьков, они голубые. Их мех круглый год темный, к зиме он становится гуще и длиннее, а светлеет совсем незначительно.

- В дикой природе среди материковой популяции песцы такого окраса встречаются лишь изредка, а вот на Командорских островах - почти все тёмные, - добавили в зоопарке.

ekazoo.ru Животные в зоопарке устроили фотосессию

ИСТОЧНИК KP.RU