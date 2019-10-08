«Живет 20 человек, а плыть двое суток»: уральская почта на зиму прекратила доставлять письма по воде
Свердловские почтовики на зиму закрыли речную навигацию – накануне они выполнили последние маршруты в отделенные территории Гаринского и Таборинского районов.
Всего, с мая по октябрь, было сделано 45 таких рейсов на катере – за это время жителям успели доставить несколько тонн товаров, продуктов и почты.
Теперь письма будут доставляться на вездеходах или снегоходах. Фото: пресс-служба "Почты России"
- Жителей Гаринского района обслуживает 8 отделений почты. Летом все посылки привозятся на катере, зимой – на автотранспорте по зимникам, - рассказали в пресс-службе «Почты России». – На следующем рейсе, в ноябре, планируется использовать катер на воздушной подушке.
Ежемесячно по почтовым маршрутам, пролегающим по рекам Тавде, Лозьве, Пелыму, катер проходил порядка 2250 километров. Самый удаленный населенный пункт, куда доставляется почта на катере – это село Шантальское, где проживает около 20 человек. Катер до него плывет двое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU