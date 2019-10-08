2019-10-08T10:03:42+03:00
Происшествия

«Ехал на большой скорости и резко затормозил»: в Ирбите в аварии пострадала трехлетняя девочка

Ребенок с мамой собирались перейти дорогу по «зебре»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской областиФото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
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В Ирбите вчера, 7 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала трехлетняя девочка. Водитель «Лады» ехал на слишком большой скорости и при резком торможении выехал на встречку.

- В результате неправильных действий водитель наехал на пешеходов – 36-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочку, которая находилась на велосипеде-коляске, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

В момент аварии мама с дочкой стояли на краю проезжей части и собирались переходить улицу по «зебре». В итоге, женщина не пострадала, а вот девочка была срочно госпитализирована в ЦГБ Ирбита с сотрясением головного мозга и синяками.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Оказалось, что на момент аварии водитель «Лады» был трезв.

Вчера мы рассказывали, как на Сортировке из-за водителя иномарки пострадала еще одна трехлетняя девочка.Она была в автокресле другой машины, поэтому отделалась ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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