2019-10-08T09:10:33+03:00
Происшествия

«Влетел на большой скорости»: рядом с «Высоцким» Mercedes врезался в бетонное ограждение

В салоне машины находились еще две девушки – они срочно госпитализированы в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня рано утром, около 5:00, ядом с «Высоцким» произошло серьезное ДТП – Mercedes на огромной скорости влетел в бетонное ограждение, установленное на парковке.

- Водитель неправильно выбрал скорость и не обеспечил постоянный контроль за движением, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.

В момент столкновения в салоне, помимо водителя, находились еще две девушки-пассажирки, обе были срочно госпитализированы в горбольницу №36. Одна из девушек получила травму живота, вторая – закрытый перелом правой голени.

Сейчас Госавтоинсекция устанавливает точные обстоятельства и выясняет, был ли водитель на момент аварии в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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