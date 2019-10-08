«Влетел на большой скорости»: рядом с «Высоцким» Mercedes врезался в бетонное ограждение
Сегодня рано утром, около 5:00, ядом с «Высоцким» произошло серьезное ДТП – Mercedes на огромной скорости влетел в бетонное ограждение, установленное на парковке.
- Водитель неправильно выбрал скорость и не обеспечил постоянный контроль за движением, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.
В момент столкновения в салоне, помимо водителя, находились еще две девушки-пассажирки, обе были срочно госпитализированы в горбольницу №36. Одна из девушек получила травму живота, вторая – закрытый перелом правой голени.
Сейчас Госавтоинсекция устанавливает точные обстоятельства и выясняет, был ли водитель на момент аварии в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU