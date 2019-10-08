2019-10-08T08:55:16+03:00
Общество

Дорожники продлили ремонт дороги через реку Патрушиха

Участок обещали открыть 15 октября
Мария Трапезникова
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Дорожники продлили ремонт дороги через Патрушиху до 1 ноябряДорожники продлили ремонт дороги через Патрушиху до 1 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето уже два месяца как закончилось, а дорожные работы – в самом разгаре. Так, дорожники не успеют открыть участок через реку Патрушиха, который закрывали на ремонт. Напомним, что транспорт по дороге обещали открыть к 15 октября.

- Сейчас закрытие продлевается до 1 ноября на стыке улиц Европейской и Мостовой, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Весь транспорт, в том числе автобусы №018 и №50, направляют в объезд – по улицам Узорная, Историческая и Городская.

Ремонтники просят горожан с пониманием отнестись с этой ситуации и обращать внимание на новые знаки. А также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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