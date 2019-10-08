В пути два часа: в Кольцово открывают прямые рейсы до Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-08T08:44:37+03:00

Улететь можно будет по средам и пятницам

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В Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего Новгорода. С 18 октября летать будет авиакомпания «ИрАэро» на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован по средам и пятницам в 16:50, из Нижнего Новгорода – по средам и пятницам в 12:10 (местного времени), - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Время в пути составит почти 2 часа.

Напомним, что из Кольцово самолеты уже летали до Нижнего Новгорода – в прошлом году их осуществляла авиакомпания «Комиавиатранс», но только в осенне-зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU