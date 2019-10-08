2019-10-08T08:44:37+03:00
Общество

В пути два часа: в Кольцово открывают прямые рейсы до Нижнего Новгорода

Улететь можно будет по средам и пятницам
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего НовгородаВ Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего НовгородаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего Новгорода. С 18 октября летать будет авиакомпания «ИрАэро» на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован по средам и пятницам в 16:50, из Нижнего Новгорода – по средам и пятницам в 12:10 (местного времени), - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Время в пути составит почти 2 часа.

Напомним, что из Кольцово самолеты уже летали до Нижнего Новгорода – в прошлом году их осуществляла авиакомпания «Комиавиатранс», но только в осенне-зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Влетел на большой скорости»: рядом с «Высоцким» Mercedes врезался в бетонное ограждение
Дорожники продлили ремонт дороги через реку Патрушиха
Никаких ограждений не было: в Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый люк
Полиция Екатеринбурга разбирается с пассажиром-дебоширом, напавшим на таксиста
Екатеринбуржец из-за долга в 530 тысяч лишился элитного внедорожника и швейцарских часов
Уже приступила к работе: в Екатеринбург прилетела новый Генконсул Кипра
«Гражданин, вернитесь!»: в Екатеринбурге появился стрит-арт с канатоходцем и полицейским «бобиком»
«Избил и пошел в гости»: уральцу, убившему подругу, дали 9 лет тюрьмы
Тушить приехали 18 пожарных: под Екатеринбургом вспыхнули дачные домики
Выиграли последний домашний матч всухую: «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор»
Футбольную академию в Екатеринбурге будет строить самарская компания
«Если солнце светит, то им слишком ярко»: Юлия Михалкова рассказала, почему некоторые люди не могут стать успешными
Уралец, уже имеющий три судимости за пьяное вождение, снова отправится за решетку
Жили там же, где готовили салаты: в Нижнем Тагиле нашли нелегальный цех с 15 мигрантами
Следственный комитет опроверг слухи о появившемся в Екатеринбурге маньяке