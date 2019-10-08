В пути два часа: в Кольцово открывают прямые рейсы до Нижнего Новгорода
Улететь можно будет по средам и пятницам
В Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего НовгородаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Кольцово открываются прямые рейсы до Нижнего Новгорода. С 18 октября летать будет авиакомпания «ИрАэро» на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.
- Вылет из Екатеринбурга запланирован по средам и пятницам в 16:50, из Нижнего Новгорода – по средам и пятницам в 12:10 (местного времени), - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Время в пути составит почти 2 часа.
Напомним, что из Кольцово самолеты уже летали до Нижнего Новгорода – в прошлом году их осуществляла авиакомпания «Комиавиатранс», но только в осенне-зимний период.
ИСТОЧНИК KP.RU