2019-10-08T08:22:36+03:00
Происшествия

Никаких ограждений не было: в Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый люк

К счастью, мальчик отделался ушибами – его вовремя успела вытащить мама
Мария Трапезникова
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Рядом со стадионом "Калининец" пятилетний ребенок провалился в открытый люкРядом со стадионом "Калининец" пятилетний ребенок провалился в открытый люкФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вчера вечером, рядом со стадионом «Калининец», в открытый люк провалился пятилетний ребенок. Никаких ограждений рядом с ним не было, поэтому мальчик просто не заметил яму в асфальте.

- По предварительным данным, он вместе с мамой, братьями и сестрами гулял недалеко от стадиона. В процессе игры дети не заметили открытого люка – и один из них провалился в него, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мальчика удалось вытащить. Его на месте осмотрела прибывшая бригада скорой помощи и, на всякий случай, доставила в ДГКБ №9. К счастью, он отделался ушибами – в больнице, после повторного осмотра врачами, его отпустили домой.

Люк был открыт. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Люк был открыт. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Сейчас делом занялась прокуратура. Она выясняет, почему люк не был закрыт, на территории какого земельного участка он находится, а также устанавливаются лица, которые ответственны на это.

К проверке также подключился СКР по Свердловской области - они тоже проводят проверку, в которой выяснятся все обстоятельства инцидента.

- Будет установлена степень тяжести вреда здоровью ребенка и конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности канализационного колодца для граждан, -добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Кстати, одна из причин отсутствия люков - воровство. Мы недавно писали, что некоторые местные жители массово крадут крышки, чтобы сдавать их потом в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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