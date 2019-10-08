2019-10-08T07:31:44+03:00
Общество

Екатеринбуржец из-за долга в 530 тысяч лишился элитного внедорожника и швейцарских часов

Ему дали время рассчитаться, но он этого не сделал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Екатеринбуржец из-за долга в 530 тысяч рублей лишился элитного внедорожника Toyota Land Cruiser и швейцарских часов Audemars Piguet.

- Предприниматель задолжал физлицу порядка 260 тысяч и юрлицу, принадлежащему этому же человеку, порядка 270 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Мужчине было предоставлено время, чтобы погасить долг, однако он этого не сделал.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Тогда судебный пристав прибегнул к крайним мерам: ограничил ему выезд за пределы РФ, а также конфисковал внедорожник, а потом и дорогие швейцарские часы. Мужчине объяснили, что, если в ближайшее время долг не будет выплачен, все вещи будут спущены с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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